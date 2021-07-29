"Сможет восстановиться": реаниматолог сделал важное заявление о тяжелобольной певице МакSим

Врач-реаниматолог Лев Николаев высказался о том, сможет ли певица МакSим вернуться к нормальной жизни после долгого пребывания в коме.



Звезда, у которой диагностировано двусторонняя пневмония, борется за жизнь. Она уже более месяца находится в больнице. Медики ввели ее в искусственную кому и подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Артистка была буквально на волосок от смерти: поражение легких составило 80%.

Недавно же ее директор Маргарита Соколова сообщила радостную новость: Марина Абросимова начала приходиться в себя. Иногда ее стали выводить из медикаментозного сна – появились явные улучшения в состоянии исполнительницы. Теперь же врач-реаниматолог оценил шансы певицы МакSим вернуться к обычной жизни.

Лев Николаев заявил, что серьезные последствия от медикаментозной комы довольно редки. Напротив, это такая кома является спасением для пациентов в экстренных случаях. Седативные лекарства помогают снизить нагрузку от болезни на организм.

Медик отметил, что никакого специального восстановления после комы не надо. Но в ситуации с певицей МакSим на реабилитацию может уйти от полугода до нескольких лет, поскольку ее легкие сильно пострадали от недуга. "Она вполне сможет восстановиться", – обнадежил специалист.

Напомним, певица МакSим заболела в начале июня. Незадолго до резкого ухудшения самочувствия звезда выступила с концертом в Казани. Уже тогда у нее была повышенная температура. Вскоре артистку госпитализировали.