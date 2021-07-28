Очнувшаяся после комы певица МакSим заговорила

Певица МакSим (Марина Абросимова) пришла в себя и начала говорить. Об этом заявила ее директор Маргарита Соколова.

Несколько дней назад появилась информация о том, что врачи наконец вывели знаменитость из комы, в которой та провела почти три недели. По слухам, артистка сразу после пробуждения начала общаться с персоналом больницы с помощью знаков.

Однако директор звезды не подтвердила эти данные. Маргарита Соколова отметила, что выход из комы – процесс длительный. Медики вот уже несколько дней пытаются вернуть Марину в сознание, но пока окончательно этого сделать не удалось.

И вот наконец в беседе с РИА ФАН директор заявила, что певица МакSим пришла в себя и начала разговаривать с врачами. Правда, ее состояние все еще оценивается как тяжелое. Специалисты то уменьшают, то увеличивают дозу лекарств в зависимости от динамики.

Стоит отметить, не все доверяют словам Маргариты Соколовой. Например, журналист Алексей Остудин на своей странице в "Фейсбук" заявил о том, что приближенные скрывают истину о состоянии артистки. Его возмущает тот факт, что поклонников и неравнодушных держат в неведении.

Напомним, первые признаки недомогания певица МакSим почувствовала в середине июня. Несмотря на плохое самочувствие, звезда все равно отправилась на гастроли в Казань. Там она вышла на сцену с температурой под 40. Через несколько дней после выступления Марину госпитализировали с пневмонией и поражением легких больше 70%.