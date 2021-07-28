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Шоу-бизнес
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 28 июля

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 28 июля

На днях стало известно, что в состоянии певицы МакSим, сраженной двусторонней пневмонией, наметились улучшения.

Продолжение: Солнцев прошелся по тяжелобольной МакSим: Могу сравнивать с другими свиньями
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Вот уже более месяца поклонники артистки с замиранием сердца следят за сводками с невидимого фронта – звезда борется за жизнь в одной из клиник. С 19 июня Марина Абросимова находится в медикаментозной коме. Она подключена к аппарату ИВЛ.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Долгое время состояние певицы МакSим было крайне тяжелым. Лишь совсем недавно от ее директора Маргариты Соколовой стало известно о том, что исполнительница наконец-то пришла в себя – ей стало лучше.

Состояние певицы МакSим сегодня, 28 июля отягощено тем, что знаменитость долгое время лежала без движения, подключенная к аппаратам жизнеобеспечения, и ее организм сильно ослаб. Кроме того, процент поражения легких был очень высок – 80%, и на восстановление здоровья уйдут долгие месяцы.

Маргарита Соколова сообщила, что певица МакSим начала потихоньку самостоятельно дышать и общаться знаками. Артистку постепенно выводят из искусственной комы. Но состояние звезды на сегодня, 28 июля, остается еще тяжелым.

Прогнозы врачи пока делать опасаются. Специалисты делают все, чтобы певица МакSим встала на ноги. Многомиллионная армия поклонников знаменитости поддерживает ее искренними пожеланиями скорейшего выздоровления и молитвами. Коллеги тоже переживают за певицу МакSим.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 08:32 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Шесть главных хитов певицы МакSим

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