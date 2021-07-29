Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 29 июля

Знаменитость почувствовала первые признаки болезни в середине июня. Звезда подумала, что ее настиг ковид, но несколько тестов показали отрицательный результат. В итоге, несмотря на недомогание, певица МакSим отправилась на гастроли в Казань.
Артистка вышла на сцену с температурой. Причем ей было настолько плохо, что контролировать свои действия она могла с трудом. Некоторые поклонники даже решили, что звезда вновь пристрастилась к выпивке.
Через несколько дней после концерта певицу МакSим госпитализировали с пневмонией и поражением легких больше 70%. Врачам пришлось ввести артистку в медикаментозную кому, так как стабилизировать состояние не удавалось.
Все эти недели медики делали все, чтобы запустить процесс восстановления организма. На днях появилась информация, что певица МакSим пришла в себя и даже начала общаться знаками с персоналом больницы. Однако директор артистки опровергла эти данные.
По словам Маргариты Соколовой, процесс восстановления после столь длительного пребывания в коме, увы, небыстрый. Она рассказала, что врачи в течение нескольких дней пытаются вывести больную из сна то снижая, то увеличивая дозу лекарств.
Пока о полном отключении от аппаратов и самостоятельном дыхании речи не идет. Врач-реаниматолог, проанализировав данные о состоянии певицы МакSим, заявил, что после выхода из комы на реабилитацию может потребоваться длительный период – от недели до пары месяцев.
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