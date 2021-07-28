Солнцев прошелся по тяжелобольной МакSим: Могу сравнивать с другими свиньями

В начале недели, наконец, появились хорошие новости о состоянии МакSим. Наметилась положительная динамика, певица начала приходить в себя.

Информацию подтвердила директор Марины. Она рассказала, что прогнозировать что-то конкретное пока рано, но врачи тщательно отслеживают состояние знаменитости. Когда ей становится лучше, ей уже позволяют дышать самостоятельно. Пока артистка может общаться с окружающими только жестами. Однако накануне врачи сообщили, что ситуация является нормальной, так как организм привык существовать с трубкой внутри, а теперь постепенно все меняется.

Вся страна верит в лучшее. Какое количество времени займет восстановление МакSим пока неизвестно. Специалисты полагают, что процесс может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Накануне знаменитость и ее семью поддержал и Егор Крид. Он посвятил певице один номер на своем концерте. Многие осудили артиста, посчитав ход желанием нажиться на трагедии.

Рустам Солнцев не придерживается такой позиции. Он полагает, что подобные поступки звезд нельзя называть пиаром, так как они искренне переживают за состояние популярной коллеги. Звезда "Дома-2" отметила, что в Марине есть "хорошее, искреннее". Он счастлив, что певица пришла в себя.

По мнению знаменитости, МакSим транслирует публике свою скромность. "Могу ее сравнивать с другими свиньями", – признался он. Однако отметил, что артистка – человек "нормальный", который просто в какой-то момент сильно запутался в своей жизни. Сейчас он желает Марине только выйти из тяжелого положения и отмечает, что она является примером того, как стоит бороться.

