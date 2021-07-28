"За дня два до смерти": директора МакSим обвинили в предоставлении ложных данных

Певица МакSим более месяца находится в медикаментозной коме. Она была госпитализирована в июне с воспалением легких. Предполагается, что звезда может бороться с коронавирусом, но ее ПЦР-тест на ковид отрицательный.
Алексей Остудин обвинил в этом директора артистки. В своем "Фейсбук" ведущий возмутился тем, что поклонников держат в неведении.
"Как правильно должны вести себя менеджмент и особенно PR-служба тяжелобольного артиста? Прежде всего не врать. Не говорить за два дня до смерти, что артист прекрасно себя чувствует", – написал журналист.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что певица МакSим пришла в себя. Телеграм-канал Mash сообщил, что врачам удалось вывести артистку из состояния медикаментозной комы, и она якобы самостоятельно задышала.
Позже пиар-менеджер певицы МакSим сообщила, что никакой новости в этом нет, и артистку часто выводят из искусственной комы, чтобы оценить динамику ее состояния.
В то же время директор певицы сообщала, что состояние МакSим по-прежнему тяжелое, и она в коме на ИВЛ. Журналист призвал пиарщиков звезды определиться, в каком же все-таки состоянии находится кумир миллионов россиян. Сложившуюся ситуацию с певицей ведущий назвал информационным хаосом.
Популярные темы форума
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Муж стал странно себя вести
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Сын Шепелева просто копия Фриске