"Ходить по дорогим магазинам без денег": кривляющейся Семенович дали под дых за глупый совет

Экс-солистка группы "Блестящие" решила рассказать свои поклонникам, как надо жить, что все мечты осуществлялись. В своей инстаграм-аккаунте певица опубликовала видео, на котором она танцует и кривляется перед камерой на борту белоснежной яхты. Звезда подчеркнула, что она добилась всех тех результатов, о которых мечтала, поэтому может смело говорить о том, что ее подход реально работает. Анна Семенович посоветовала людям жить в таком эмоциональном состоянии, как будто все мечты уже сбылись.
"Жить так, как будто мы уже богатые, счастливые, встретили прекрасного супруга, создали семью своей мечты и т.д.," – объяснила певица.
По версии Семенович, желающим похудеть, нужно верить, что она уже стройные, мечтающим родить – представлять своего ребенка, нуждающимся в деньгах – ходить по дорогим магазинам и "пропитываться энергией денег".
Однако многие фанаты очень скептически отнеслись к не самым умным советам Семенович и подвергли их серьезной критике. Фолловеры написали:
"Тогда почему вы не замужем, без детей и не стройная? Певица , спортсменка, артистка как то не до совершенства ... теперь ещё и психолог" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Анна, странные советы, если честно", "Ага, все будут любить такую жизнь!... А ты переехай в в деревне мухосранск и поживи на пенсию 8000... Будет ли Анечка любить такую жизнь", "Ходить по дорогим магазинам без денег... Так себе совет....".
Вероятно, певица была озадачена такими замечаниями и не нашла, что ответить.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анна Семенович появилась перед поклонниками в свадебном платье.
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