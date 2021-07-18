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Шоу-бизнес
Обалдеть! Семенович расслаблялась на камеру в роскошной спальне

Обалдеть! Семенович расслаблялась на камеру в роскошной спальне

Российская знаменитость показала, чем занимается в кровати в свободное время.
прочитано 238 раз

Экс – участница группы “Блестящие” Анна Семенович выложила в аккаунте Инстаграм фото с двусмысленной подписью “...недавно научилась расслабляться , теперь не могу остановится..”, спросив у своих подписчиков как именно они расслабляются. На фото певица позирует в красивой пижаме на роскошной золотой кровати, закинув левую руку вверх, очевидно испытывая большое удовлетворение.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Цитата звезды вызвала бурную реакцию у пользователей сети. "Обалдеть!", – писали фолловеры.

Публикация также породила немало шуток в адрес Анны Семенович. Кто– то из подписчиков пошутил об интимных подробностях такого отдыха, добавив, что расслабляется “в душе под прохладной водой”. Также есть те, кто предлагает Анне расслабиться вместе: “любимая разве это расслабон вот со мной у тебя даже не осталось бы сил на комментарии вот когда ты попросишь пощады я подумаю”, – пишет разгоряченный фанат под постом звезды. К слову, Семенович любит выкладывать откровенные фото на радость преданным подписчикам.

Некоторые пользователи отметили, что нельзя расслабиться, если особо не напрягаешься. Впрочем, звезда реагирует на комментарии без негатива. Шутки и двусмысленные намеки Семенович игнорирует, а на хвалебные комментарии отвечает одобрительно: отправляет свои подписчикам весёлые эмоджи, короткие реплики и слова благодарности.


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Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июля 2021, 02:10 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

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