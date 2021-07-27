"Тяжело дышать": что происходит с МакSим после выхода из комы

Поклонники и все неравнодушные, наконец, могут слегка расслабиться: в состоянии МакSим наступили изменения. Директор знаменитости рассказала, что сейчас вся ситуация регулируется врачами. Когда организм в состоянии дышать, знаменитость приводят в сознание. Однако, когда ситуация становится хуже, певицу снова вводят в медикаментозный сон.
Судя по всему, речь идет о постепенном выводе Марины из комы. Пока о самостоятельном дыхании и полном восстановлении речи не идет. Врач-реаниматолог рассказал, как ситуация выглядит с профессиональной точки зрения, а также обнародовал прогноз. Он отметил, что ситуация может развиваться по-разному у каждого пациента, но реабилитация может занять от недели до пары месяцев.
По мнению специалиста, сейчас происходит нормальный процесс. Прогнозы "скорее положительные", если нет серьезных сопутствующих заболеваний, которые имели бы прямое воздействие на мозг. Он отметил, что диалог "жестами" сейчас вполне допустим.
Все дело в том, что, когда трубка долгое время находится в ротовой полости пациента, организм привыкает к инородному объекту. "Давит, тяжело дышать", – рассказал он. Медицинский работник подчеркнул, что, вопреки всем слухам, медикаментозный сон не имеет большого количества последствий.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Сын Шепелева просто копия Фриске