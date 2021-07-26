"Бывает в сознании": Директор МакSим раскрыла правду о состоянии звезды

Певица МакSим перешла на новый этап восстановления. Кома ей необходима.

Представитель тяжелобольной поп-дивы Маргарита Соколова обнадежила россиян хорошими новостями. В инстаграм-аккаунте женщина заявила, что состояние артистки все еще сложное, но появились значительные улучшения. Пока лечение оказывается продуктивным и периодически певицу МакSим выводят из комы, но отказаться от медикаментозного сна насовсем пока не получается. По словам директора 38-летней звезды, болезнь протекает тяжело. "Иногда Марина бывает в сознании. Ваша поддержка все так же нужна!" — объявила Маргарита Соколова.

Кроме того, директор поделилась данными о здоровье певицы МакSим РИА Новости. Женщина подчеркнула, что резкого улучшения в случае с артисткой быть не может. При этом ее состояние уже не крайне тяжелое. Врачи приводят звезду в сознание, когда понимают, что пациентке полегчало, а затем снова погружают ее в кому, чтобы восполнить ресурсы организма.

Поклонники поп-дивы обрадовались из-за появления важной информации. Они поблагодарили Маргариту Соколову за то, что она держит их в курсе событий и пишет о состоянии певицы МакSим. "Спасибо за новости! Наша девочка обязательно поправится", "Здоровья Марине, мы в нее верим", "Мы все молимся за ее скорейшее выздоровление", — отреагировали пользователи Сети.