Крид устроил шоу из болезни умирающей певицы МакSим

Исполнитель поддержал звезду, включив со сцены ее песню "Отпускаю". Он попросил зрителей ему подпеть. Артист обратился к певице МакSим с добрыми словами. Егор Крид пожелал знаменитости как можно быстрее поправиться, передает Life.
Исполнитель заявил, что Марина Абросимов очень сильная личность. Россияне с готовностью поддержали Егора Крида. Певец заявил, что он с фанатами любит и целует находящуюся в клинике звезду.
Напомним, знаменитость уже полтора месяца находится в больнице с двусторонней пневмонией. Певицу МакSим ввели в искуственную кому. К слову, на днях артистка пришла в себя, выйдя из комы. Она была подключена к аппарату ИВЛ.
Как писали "Дни.ру", когда организм звезды в состоянии дышать, ее приводят в сознание. Но когда ситуация становится хуже, исполнительницу вновь вводят в искусственную кому. Россияне искренне переживают за Марину Абросимову и всячески ее поддерживают. Так, ранее в поддержку исполнительницы болельщики футбольного клуба "Спартак" во время матча с "Рубином" растянули на трибуне баннер.
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