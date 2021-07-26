В Рехабе рассказали о наркотическом опьянении после странных танцев Бузовой

Ольга Бузова так отвязно танцевала, что в итоге оказалась на полу. Некоторым показалось, что ей стало плохо. Происходящее сняла на видео и выложила на своей странице новоиспеченная мама и модель Алеся Кафельникова.
Основатель сети Рехабов (реабилитационных центров) Никита Лушников оценил видео и как эксперт вынес свой вердикт. Он заявил News.ru, что Ольга Бузова на кадрах находится в нетрезвом состоянии. Однако только по одному видео трудно судить, в каком именно опьянении находилась звезда.
"Конечно, видно, что она нетрезвая..."Бутираты" — это 100% нет, потому что там совсем другие движения", – рассказал эксперт.
Однако Лушников заявил, что окончательный вердикт может вынести только медицинская экспертиза.
Отметим, что после скандала Ольга Бузова вышла на связь с поклонниками и написала оправдание своему странному танцу. Она рассказала, что прекрасно себя чувствует. При этом у бывшей ведущей "Дома-2" заплетался язык.
Напомним, это уже не первый скандал, связанный с поющей ведущей и ее состоянием. После концерта в Волгограде, где она вела себя странно, нецензурно выругалась и показала залу средний палец, ее всерьез заподозрили в алкогольной зависимости.
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