Трогательный поступок в поддержку тяжелобольной певицы МакSим довел народ до слез

В ходе матча "Спартака" против "Рубина" болельщики красно-белых растянули на трибуне баннер в поддержку находящейся в коме певицы МакSим.



Матч проходил в Казани в рамках первого тура Российской премьер-лиги. Фото акции в поддержку певицы выложили в группу "Спартака" в "Телеграме" и сопроводили мотивирующей подписью: "МакSим – живи! Сектор – заряжай! "Спартак" – побеждай!". После игры болельщики спели "Знаешь ли ты", хит 2010-х давно стал неофициальным гимном красно-белых. Трогательный поступок растрогал народ до слез, поклонники поблагодарили футбольных фанатов.

Матч, кстати, завершился для "Спартака" поражением со счетом 1:0. Это первая игра команды под руководством нового тренера.

Ранее акцию в поддержку МакSим запустило интернет-издание Meduza*, признанное Минюстом иностранным агентом. На их ютуб-канале вышло видео, где композитор и саунд-дизайнер студии "Техника речи" Виктор Давыдов спел все ту же популярную песню "Знаешь ли ты".

Недавно представители артистки заявили о небольшом улучшении ее состояния. Однако МакSим по-прежнему находится в искусственной коме. В это состояние врачи поместили певицу, так как у нее наблюдались очень серьезные проблемы с дыханием. В середине июня певице поставили диагноз "двусторонняя пневмония". Фанаты очень переживают за любимую исполнительницу и буквально молятся за то, чтобы она пошла на поправку. Представители певицы настоятельно рекомендуют не верить слухам и полагаться только на достоверные источники информации о болезни МакSим.