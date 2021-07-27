Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 27 июля

Вот уже больше месяца вся страна переживает за певицу МакSим. Артистка лежит в больнице с пневмонией.

Несмотря на то что состояние знаменитости остается стабильно тяжелым, появилась надежда на восстановление. 26 июля стало известно, что артистку наконец вывели из медикаментозной комы. Певица пришла в себя и даже начала общаться с сотрудниками больницы при помощи жестов и знаков.

Стоит отметить, что это была уже вторая попытка вывести МакSим из комы. В первый раз врачам не удалось этого сделать, так как артистка не могла дышать самостоятельно. Теперь же медики постепенно снижали ввод седативных препаратов и в итоге разбудили больную.

Правда, певица МакSим все еще не дышит сама. Она уже может сделать вдох, однако для снижения нагрузки на легкие врачи используют специальную аппаратуру – ВИВЛ (вспомогательная вентиляция легких).

Однако директор артистки Маргарита Соколова отметила, что процесс восстановления небыстрый. Последние несколько дней врачи то и дело выводят звезду из медикаментозного сна, и этот процесс постоянно регулируется: она то спит, то пребывает в сознании.

Напомним, артистка почувствовала первые признаки недомогания в середине июня. Она сразу же сделала несколько тестов на ковид, но они показали отрицательный результат. Именно поэтому певица МакSим решила не отменять свои гастроли в Казани и вышла на сцену с температурой и пела, несмотря на кашель.

Спустя несколько дней артистке стало хуже. Звезду госпитализировали в одну из московских клиник с пневмонией и поражением легких более 70%. В итоге врачи приняли решение ввести МакSим в медикаментозную кому. В этом состоянии певица провела почти три недели.