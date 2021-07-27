Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 27 июля

Несмотря на то что состояние знаменитости остается стабильно тяжелым, появилась надежда на восстановление. 26 июля стало известно, что артистку наконец вывели из медикаментозной комы. Певица пришла в себя и даже начала общаться с сотрудниками больницы при помощи жестов и знаков.
Стоит отметить, что это была уже вторая попытка вывести МакSим из комы. В первый раз врачам не удалось этого сделать, так как артистка не могла дышать самостоятельно. Теперь же медики постепенно снижали ввод седативных препаратов и в итоге разбудили больную.
Правда, певица МакSим все еще не дышит сама. Она уже может сделать вдох, однако для снижения нагрузки на легкие врачи используют специальную аппаратуру – ВИВЛ (вспомогательная вентиляция легких).
Однако директор артистки Маргарита Соколова отметила, что процесс восстановления небыстрый. Последние несколько дней врачи то и дело выводят звезду из медикаментозного сна, и этот процесс постоянно регулируется: она то спит, то пребывает в сознании.
Напомним, артистка почувствовала первые признаки недомогания в середине июня. Она сразу же сделала несколько тестов на ковид, но они показали отрицательный результат. Именно поэтому певица МакSим решила не отменять свои гастроли в Казани и вышла на сцену с температурой и пела, несмотря на кашель.
Спустя несколько дней артистке стало хуже. Звезду госпитализировали в одну из московских клиник с пневмонией и поражением легких более 70%. В итоге врачи приняли решение ввести МакSим в медикаментозную кому. В этом состоянии певица провела почти три недели.
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