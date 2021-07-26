75-летний Петросян вскрыл правду о тяжелой болезни: Последствия ужасны

Артист опубликовал кадр, на котором они с женой позируют с сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции. Пара получила вторую дозу вакцины.
Правда, в комментариях под снимком Евгений Петросян столкнулся с волной негатива от людей, настроенных против прививок. Многие недоумевают, зачем юморист пропагандирует опасные вакцины среди своей аудитории.
"Радоваться нечему, зараза не ушла на век и вакцина неизвестно как себя проявит (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Владимир Меньшов был вакцинирован, но его это не спасло", "Уже весь мир понял, что российская вакцина не действует, а вы привились, нахватали побочек... Парадокс!", "Чему радуетесь? Что получили код, стали товаром, супер!" – негодуют в комментариях.
Правда, Евгений Петросян не стал вступать в споры с недовольными. Он лишь заявил, что последствия от ковида гораздо страшнее, чем вакцина.
"Последствия после перенесенного COVID гораздо страшнее. Поверьте мне, как переболевшему", – написал артист.
Напомним, Евгений Петросян заразился коронавирусной инфекцией в конце прошло года. Переболела вся семья. О том, что звезда столкнулась лицом к лицу со страшной болезнью, стало известно уже после выздоровления.
К счастью, ковид протекал без осложнений, несмотря на солидный возраст – все-таки юмористу на тот момент уже исполнилось 75 лет. Больше рисковать Евгений Петросян не намерен.
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