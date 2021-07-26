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Шоу-бизнес
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 26 июля

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 26 июля

Более месяца певица МакSим находится в больнице с двусторонней пневмонией. Пока звезда лежит в коме, многомиллионная армия поклонников молится за нее и всячески поддерживает.
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Состояние исполнительницы остается стабильно тяжелым. Она не дышит самостоятельно – в этом ей помогает аппарат ИВЛ. Медики пока не дают позитивных прогнозов, но все окружении певицы МакSим, ее фанаты и коллеги верят что знаменитость выкарабкается.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

На днях концертный директор артистки Маргарита Соколова порадовала россиян известием о том, появилась надежда на исцеление звезды. Она сообщила, в состоянии 38-летней певицы наметились улучшения. Вместе с тем, представитель Марины Абросимовой подчеркнула, что ей предстоит долго восстанавливаться после болезни.

В поддержку исполнительницы ранее болельщики футбольного клуба "Спартак" во время матча с "Рубином" растянули на трибуне баннер. Кроме того, свой флэшмоб запустило интернет-издание Meduza*, признанное Минюстом иностранным агентом.

Напомним, по имеющейся информации, у певицы МакSим поражено 80% легких. Артистку госпитализировали в середине июня после концерта в Казани. На сцену знаменитость вышла с высокой температурой. Позже в клинике звезду ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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Певица МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 00:01 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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