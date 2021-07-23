"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление

По некоторым данным, у страдающей от двусторонней пневмонии знаменитости поражено 80% легких. Выяснилось, что в больницу, где лежит Марина Абросимова, попала и Маргарита Соколова.
Представитель певицы МакSим объявила в своем инстаграм-аккаунте, что в состоянии артистки наметились улучшения. При этом она подчеркнула, что звезде придется долго восстанавливаться. Но главное в том, что появилась надежда на выздоровление.
Говоря о поражении легких исполнительницы, Соколова констатировала, при таком тяжелом течении болезни это неизбежно. Ведь организм певицы МакSим сильно ослаблен.
Директор Марины Абросимовой поблагодарила всех, кто поддерживает артистку молитвами и добрым словом.Соколова заверила, что 38-летняя звезда находится в надежных руках профессиональных врачей.
Напомним, певица МакSим уже месяц находится в клинике. Она подключена к аппарату ИВЛ. Отметим, что в Сети то и дело появляется множество слухов о состоянии знаменитости, которые не подтверждаются. Это происходит из-за того, что близкие артистки предпочитают не комментировать тему здоровья исполнительницы.
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