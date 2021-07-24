"Это бандитское окружение!": умирающую певицу МакSим втянули в грязный скандал

Русскоязычное зарегистрированное в Латвии СМИ затеяло доброе дело. Журналисты на своем ютуб-канале напомнили, что звезда уже месяц лежит в больнице в медикаментозном сне. Певица МакSим подключена к аппарату ИВЛ. Состояние артистки стабильно тяжелое.
К сожалению, врачи не дают оптимистичных прогнозов о выздоровлении исполнительницы. Издание опубликовало ролик, в котором композитор и саунд-дизайнер студии "Техника речи" Виктор Давыдов спел хит Марины Абросимовой "Знаешь ли ты", чтобы поддержать знаменитость.
Однако помимо положительных отзывов флэшмоб вызвал и негативную реакцию публики. В комментариях под видео началась ругань между пользователями Сети из-за того, что Meduza* – иностранный агент.
"Иностранный агент – это бандитское окружение!", – резко высказался один из комментаторов. "Отключайте ее, вот увидите, не понравится уже", – жестоко заявил другой.
Большинство же россиян пожелали певице МакSим скорейшего выздоровления и поддержали задумку интернет-издания. "Держись, Максимочка", "МакSим, ждем тебя на сцене!", "Поправляйся, девочка. Не одного человека уже потеряли, таких молодых нельзя отпускать", "Да благословит Господь и поможет!", "Молимся о здравии, надеемся на чудо и Божью Помощь. Выздоравливай скорее, Марина!", – написали поклонники артистки.
Напомним, у певицы МакSим диагностирована двусторонняя пневмония. Знаменитость находится буквально между жизнью и смертью.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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