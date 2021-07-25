Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 25 июля

Поклонники молятся за тяжелобольную певицу Марину Абросимову, более известную как МакSим.

История МакSим сейчас очень напоминает ситуацию, в которой оказалась Анастасия Заворотнюк два года назад, тем, что подробности госпитализации артистки не раскрываются. Переживающим за здоровье певицы поклонникам лишь сообщают, что она находится в тяжелом состоянии.

Представители МакSим периодически комментируют разные слухи, которые постоянно появляются. Как правило, правды среди сплетен нет. Недавно пиар-директор Яна Богушевская, опровергая домыслы врачей, которые не причастны к лечению артистки, заявила, что исполнительница хита "Знаешь ли ты" по-прежнему находится в коме.

Медики ввели МакSим в это состояние, поскольку она не может самостоятельно дышать. Знаменитость подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам Богушевской, организм певицы очень ослаб. Шансы на выздоровления, конечно, есть, однако процесс восстановления будет долгим.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что духовник певицы посетил Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе. Игумен Лука рассказал об этом в своем инстаграм-аккаунте. Менеджер МакSим Маргарита Соколова обратилась к батюшке: "Помолитесь за нас!".