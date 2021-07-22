"Легкое после распада": пульмонолог расшифровал результаты КТ МакSим

Поклонники не устают молиться о выздоровлении 35-летней угасающей звезды Марины Абросимовой-Максимовой, известной под псевдонимом МакSим. Певица с начала июля находится в медикаментозной коме.
Артистку госпитализировали с высокой температурой после концерта в Казани. У нее выявили 40% поражения легких и подозрение на ковид. Уже тогда коронавирусом заразилась вся ее команда, а продюсер Клипов Вадим Шатров и вовсе скончался от этого, и с кого все началось, теперь не разберешь.
Врачи не делают никаких положительных прогнозов на состояние МакSим, а родственники певицы уже даже позвали к ней в палату духовника, который причастил и соборовал ее. Как известно, такое в больницах нередко делают на всякий случай, если человек вдруг умрет.
Пульмонолог Вячеслав Овечкин оценил результаты последнего КТ МакSим и расшифровал его. Комментарий врача приводит телеграм-канал Life Shot.
"Происходит нарастание жидкости до 600 мл (при обследовании от 5 июля было 200 мл, потом возросло до 400 мл). Во-вторых, увеличение полостей деструкции. Это говорит о разрушении легких... И легкое после распада восстановиться не может", – заключил медик.
Однако врач пролил и луч надежды на выздоровление МакSим. Он сказал, что слева на снимке видит меньшую инфильтрацию. Это говорит о том, что коронавирусная инфекция может отступать. Однако это не исключает осложнений, которые могут оказаться еще хуже.
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