Близкие тяжелобольной МакSим обратились к батюшке: Помолитесь за нас!

Публика крайне обеспокоена ситуацией, так как официальной информации о состоянии МакSим почти не поступает. Ситуацию подогревают и различные слухи, которые постоянно появляются в Сети и остаются без комментариев представителей. Накануне пиар-директор знаменитости попыталась успокоить поклонников.
Яна Богушевская заявила, что "сливы" точно никак не связаны с медицинскими работниками учреждения, в котором находится певица. По ее словам, со звездой работают настоящие профессионалы. Однако в больнице, помимо артистки, находятся другие люди, которые могут передавать представителям прессы не совсем достоверные данные. При этом Яна отметила, что сведения, которые она видит в соцсетях – якобы просто выдумки некоторых журналистов.
Представители МакSим сообщили, что пока ситуация остается прежней: артистка находится в коме, дыхание осуществляется с помощью системы ИВЛ. Напомним, ранее речь шла об ЭКМО, на который якобы перевели звезду. Однако эти сведения подтверждены так и не были.
Накануне стало известно, что духовник исполнительницы прибыл в Симферополь в Свято-Троицкий женский монастырь. Об этом игумен Лука сообщил в своем личном блоге в "Инстаграме". Менеджер Марины, Маргарита Соколова, обратилась к нему в комментариях. "Помолитесь за нас!" – попросила она.
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