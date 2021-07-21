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Близкие тяжелобольной МакSим обратились к батюшке: Помолитесь за нас!

Близкие тяжелобольной МакSим обратились к батюшке: Помолитесь за нас!

Артистка уже больше месяца пребывает в коме. Вся страна старается верить в лучшее.
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Публика крайне обеспокоена ситуацией, так как официальной информации о состоянии МакSим почти не поступает. Ситуацию подогревают и различные слухи, которые постоянно появляются в Сети и остаются без комментариев представителей. Накануне пиар-директор знаменитости попыталась успокоить поклонников.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Яна Богушевская заявила, что "сливы" точно никак не связаны с медицинскими работниками учреждения, в котором находится певица. По ее словам, со звездой работают настоящие профессионалы. Однако в больнице, помимо артистки, находятся другие люди, которые могут передавать представителям прессы не совсем достоверные данные. При этом Яна отметила, что сведения, которые она видит в соцсетях – якобы просто выдумки некоторых журналистов.

Представители МакSим сообщили, что пока ситуация остается прежней: артистка находится в коме, дыхание осуществляется с помощью системы ИВЛ. Напомним, ранее речь шла об ЭКМО, на который якобы перевели звезду. Однако эти сведения подтверждены так и не были.

Накануне стало известно, что духовник исполнительницы прибыл в Симферополь в Свято-Троицкий женский монастырь. Об этом игумен Лука сообщил в своем личном блоге в "Инстаграме". Менеджер Марины, Маргарита Соколова, обратилась к нему в комментариях. "Помолитесь за нас!" – попросила она.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 10:29 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шесть главных хитов певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Гость806052
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Сколько можно приставать к нам с этими сводками? Совсем неинтересно.Дайте ей тихо умереть или выздороветь.
1

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