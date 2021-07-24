Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 24 июля

Представитель исполнительницы Яна Богушевская время от времени комментирует появившиеся в СМИ новости о знаменитости. Пиар-директор Марины Абросимовой заявила, что артистка находится, как и прежде, в стабильно тяжелом состоянии в искусственной коме.
Выводить знаменитость из медикаментозного сна врачи пока не решаются, поскольку певица МакSим не может дышать самостоятельно. Она подключена к аппарату ИВЛ. К тому же, за долгое время, проведенное в больнице, ее организм сильно ослаб.
У исполнительницы ранее диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. Тесты на коронавирусную инфекцию у нее не подтвердились.
Яна Богушевская выступила с заявлением о том, что пульмонолог Вячеслав Овечкин, ранее рассказавший о состоянии певицы МакSим, не причастен к лечению звезды. Представитель артистки заверила, что врачи, которые наблюдают за знаменитостью, дают информацию только родителям певицы, а не журналистам, передает РИА Новости.
Напомним, ранее появилось мнение пульмонолога о КТ певицы. Медик сказал, что в легких Марины Абросимовой увеличивается количество жидкости. Также, по мнению врача, начался процесс разрушения органа. Как писали "Дни.ру", певица МакSим уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме.
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