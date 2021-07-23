Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 23 июля

Вокруг ложных слухов и сплетен вокруг здоровья певицы МакSим остается одна непреложная истина: звезда жива, поэтому рано отчаиваться и предаваться унынию. Неоценимая помощь врачей, молитвы близких, поддержка россиян имеют мощную силу, которая, быть может, сумеет сотворить чудо.
Артистка по-прежнему находится без сознания в искусственной коме. Как сообщила РИА Новости ее менеджер, состояние МакSим остается стабильно тяжелым. Изданию ТАСС она пояснила, что ни ухудшений, ни улучшений, которые относят к значительным, пока нет.
Ранее представитель певицы Яна Богушевская объясняла, что никакие результаты обследований звезды в Сети не являются правдой. По ее словам, верными данными располагает небольшая группа людей, и она ни в коем случае не будет распространять конфиденциальные сведения на всю страну. Документальное подтверждение диагноза певицы МакSим держат в строжайшем секрете.
Тем временем поклонники артистки верят, что добрыми словами и позитивным настроем сумеют повлиять на состояние кумира. Многие из отмечают, что мысли материальны, поэтому призывают народ верить в лучшее и представлять певицу МакSим здоровой. "Держись там и скорее поправляйся, мы с тобой!", "Просыпайся, пожалуйста!", "Марина, душой и сердцем с Вами. Живите", — пишут в инстаграм-аккаунте звезды.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Симпатичная соседка