"Придется отключить": Сокрушенная горем менеджер МакSим обратилась к россиянам

Представитель певицы МакSим сообщила об ужасном состоянии звезды. Здоровье артистки не улучшается.

Менеджер Маргарита Соколова опубликовала в инстаграм-аккаунте официальное заявление о том, что происходит с певицей МакSим. По ее словам, на 19 июля состояние знаменитости стабильно тяжелое, но его ухудшений не зафиксировано. Медики, которые окружают артистку, кладут все силы на то, чтобы спасти пациентку, действуя всеми возможными и невозможными методами.

Как сообщила Маргарита Соколова, лечащие врачи звезды не способны дать конкретного прогноза. Окружающим МакSим ничего не остается, кроме как молиться, надеяться и ждать. Представительница певицы извинилась перед россиянами за то, что не поделилась с ними развернутыми сведениями о состоянии вокалистки. Эту информацию доверяют только родственникам, которые непосредственно близки артистке.

Маргарита Соколова призвала россиян отказаться от навязчивых просьб раскрыть правду о здоровье МакSим. "Перестаньте лезть под кожу и задавать некорректные вопросы. В противном случае мне придется отключить комменты", — пригрозила женщина в инстаграм-аккаунте.

Напомним, певицу МакSим госпитализировали в середине июня после концерта в Казани. На сцену звезда вышла с высокой температурой, силы начали покидать ее во время выступления. В больнице у звезды диагностировали поражение легких 40%, ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.