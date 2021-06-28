Полуголая Асмус показала шикарные формы

После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус не стесняется демонстрировать фигуру. В этот раз она предстала с полуобнаженной грудью.

Последнее время артистка часто балует аудиторию интимными кадрами. Будучи свободной девушкой, Кристина Асмус хвастается формами не только в кино, как, например, в скандальном фильме "Текст", но и на личной странице в социальных сетях.

Вчера звезда опубликовала очередную откровенную фотографию. Для фотосессии Асмус выбрала черное длинное платье на тонких бретелях, которое больше напоминает ночную сорочку. Образ дополнили аккуратно уложенные волосы и нежный макияж. Присев на карточки и выпятив полуголую грудь, Кристина томно позировала на камеру.

В подписи к снимку артистка поведала несколько бытовых и профессиональных фактов о себе. Например, Кристина Асмус моет посуду даже после посудомоечной машины, а перед просмотром кинокартины обязательно читает описание к ней.

В комментариях подписчики начали писать, согласны ли они с изложенными фактами. Многие поддержали Асмус и отметили, что в их жизни все складывается примерно так же. Помимо этого, поклонники восхитились красотой и женственностью Кристины, а также выразили слова симпатии.

"Кристиночка, какая вы милая симпатичная девушка. Я вот, знаете, люблю вас всем сердцем", "Вы – огонь", "Какая вы все таки сильная и уверенная девушка. Я уже давно поняла, что в этой жизни нужно надеяться только на себя", – тепло отреагировали фолловеры.



Напомним, что недавно Кристина Асмус прокомментировала слухи о романе с Ольгой Меньшиковым. Звезда утверждает, что их связывает безумная взаимная любовь.