"Я бы постеснялась такое выкладывать": Подольской врезали за видео с сыном

В своем микроблоге артистка выложила ролик. Она объявила, что Артемий снялся в своем первом клипе, который выпустил его отец – Владимир Пресняков. Музыкант записал видео на песню "Все нормально".
Наталь Подольская призналась, что они с супругом очень переживали перед премьерой. По сюжету, малыш остается дома один и "тусит" по полной программе. Ребенок устраивает беспорядок в комнате папы и мамы, затем поет во дворе с музыкантами, а после этого приглашает на свидание девочку. В итоге же выясняется, что маленькому хулигану все приснилось.
Большинство фолловеров поздравили звездную семью с дебютом сына, но были и те, кому не понравилось, как Тема исполнил песню. "Просто кривляние, ничего особенного и интересного не увидела, я бы такое постеснялась выкладывать на всеобщее обозрение", – высказалась одна из критически настроенных подписчиц, врезав таким образом словесно Наталье Подольской.
Как писали "Дни.ру", певица стала матерью во второй раз осенью 2020 года.года стала мамой во второй раз. У звездной четы на свет появился еще один сын – Иван. Лицо ребенка родители пока не показывают.
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