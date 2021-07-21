Раздевшуюся Подольскую обвинили в фальши

Наталья Подольская вместе с мужем, Владимиром Пресняковым и сыновьями отправились отдыхать в Грецию. Певица уже похвасталась свежим фото.

Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором предстала с младшим сыном Ваней на руках. Наталья Подольская позировала в нежно-розовом слитном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни порадовались за звездную семью, другие же, судя по всему, позавидовали. Один из комментаторов язвительно поинтересовался, не надоело ли артистам отдыхать, мол, ведь они только недавно вернулись из Турции.

Кроме того, нашлись те, кто не верит, что Наталья Подольская так быстро пришла в форму. Они обвинили ее в фальши – ретуши своих фото. Особое внимание пользователи соцсети обратили на длинные стройные ноги звезды. "Зачем так ноги вытягивать фотошопом?", – спросил один из них.

Поклонники вступились за певицу, отметив, что хейтеры просто ей завидуют. "Красотка", "Шикарная фигура", – высказались они.

Напомним, Наталья Подольская стала матерью во второй раз в октябре 2020 года. Артистка проделала огромную работу над собой, чтобы восстановить точеную фигуру.