"Домовой очень жаловался": Максакова рассказала об общении с потусторонними силами в своей квартире

Мария Максакова поведала о том, как ей живется в недвижимости, которую ей удалось себе вернуть.

По словам оперной дивы, занимавшие квадратные метры люди быстро покинули квартиру, даже не удосужившись убрать за собой мусор. Зайдя в жилище, звезда увидела страшный беспорядок.

Несмотря на брезгливость, Мария Максакова принялась наводить чистоту. Но, поняв, что одной ей не управиться, обратилась в клининговую компанию. По ее словам, сейчас аура в дома восстановилась.

Также знаменитость призналась, что общалась в этой квартире с домовым. Певица отметила, что знакома с ним с 2006 года. Артистка заявила, что у домового был сильный стресс из-за происходящего в жилище в последние годы, и ей пришлось его долго искать.

"Домовой очень жаловался", – поделилась Мария Максакова. Хранитель дома "сказал" звезде, что если обидчики вновь будут претендовать на квартиру, мало им не покажется.

Оперная дива также сообщила, что до сих пор не общается с матерью – Людмилой Максаковой. Как писали "Дни.ру", певица считает, что матери запрещают общаться с ней. В этом она подозревает Владимира Тюрина, отца своих детей. По мнению звезды, он не дает актрисе идти с дочерью на контакт. Крайне сложные отношения у нее и с дочерью Люсей, которая не хочет ни видеть, ни слышать родительницу.