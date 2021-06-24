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Шоу-бизнес
"Домовой очень жаловался": Максакова рассказала об общении с потусторонними силами в своей квартире

"Домовой очень жаловался": Максакова рассказала об общении с потусторонними силами в своей квартире

Мария Максакова поведала о том, как ей живется в недвижимости, которую ей удалось себе вернуть.
прочитано 388 раз

По словам оперной дивы, занимавшие квадратные метры люди быстро покинули квартиру, даже не удосужившись убрать за собой мусор. Зайдя в жилище, звезда увидела страшный беспорядок.

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 Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Несмотря на брезгливость, Мария Максакова принялась наводить чистоту. Но, поняв, что одной ей не управиться, обратилась в клининговую компанию. По ее словам, сейчас аура в дома восстановилась.

Также знаменитость призналась, что общалась в этой квартире с домовым. Певица отметила, что знакома с ним с 2006 года. Артистка заявила, что у домового был сильный стресс из-за происходящего в жилище в последние годы, и ей пришлось его долго искать.

"Домовой очень жаловался", – поделилась Мария Максакова. Хранитель дома "сказал" звезде, что если обидчики вновь будут претендовать на квартиру, мало им не покажется.

Оперная дива также сообщила, что до сих пор не общается с матерью – Людмилой Максаковой. Как писали "Дни.ру", певица считает, что матери запрещают общаться с ней. В этом она подозревает Владимира Тюрина, отца своих детей. По мнению звезды, он не дает актрисе идти с дочерью на контакт. Крайне сложные отношения у нее и с дочерью Люсей, которая не хочет ни видеть, ни слышать родительницу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2021, 15:40 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

комментарии

Ответить:

Гость780029
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О! Очередная серия из жизни, поехавшей на хрен, кукухи!!!
Гость780370
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Разговаривать с домовым? Что она курит?
Гость783767
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Если мать (Людмила Максакова) в хороших отношениях с зятем (Владимиром Тюриным), если она его единомышленница , то значит, он хороший человек. Он один растит своих детей . Он любит детей, они любят его. И бабушка рада, что дети ухожены и им хорошо. И не надо говорить, что кто-то может запретить матери встречаться с Марией. Это бред. Бросила детей, о них не вспоминала. Наплевала всем в душу, а теперь ищет виноватых.
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