"По-мужски задело": Автор хитов Бузовой разоблачил поющую телеведущую

Рэпер ST (Александр Степанов, — Прим.ред.) тесно общается с Ольгой Бузовой и периодически мелькает в ее инстаграм-историях. Его и поющую телеведущую связывает не только шоу-бизнес и дружба. Мужчина помог звезде "Дома-2" построить карьеру певицы, написав для нее песни "Мало половин", "Чемпион", "Водица" и "Она не боится". В свежем интервью ST сказал, что сумел раскрыть истинное лицо Ольги Бузовой в интимной беседе.
По словам рэпера, поющая телеведущая выложила ему историю своей жизни после развода с Дмитрием Тарасовым. Светская львица излила мужчине душу и заставила задуматься. Он понял, что за провокационным образом звезды "Дома-2" кроется человек с обилием слабостей и бесхитростных желаний. ST был тронут признаниями артистки, поэтому он не смог остаться в стороне и вложил свою лепту в ее жизнь. "Она девочка, просто хрупкая девочка, которая хочет любви, которой нужна забота, опора, поддержка. Меня так это по-мужски задело", — объявил Александр Степанов.
Сейчас Ольга Бузова готовится выпустить трек "Женская доля", в котором поет о собственной силе. Звезда старается произвести впечатление всемогущей и выносливой личности, которая наперекор судьбе достигает вершин. Без доли скромности она говорит, что является вторым человеком в России после Путина. Но как бы ни пыталась звезда скрыться под маской, рэпер ST уже ее разоблачил. Ольга Бузова — настрадавшаяся особа, которая нуждается в простом женском счастье.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Симпатичная соседка