"Бабка жжет": Задравшая юбку мать Королевой поскакала на людях

Звездная мать Наташи Королевой раскрыла секрет успеха. Людмила Порывай провела мастер-класс.

В российском шоу-бизнесе Людмила Порывай довольно примечательная персона. Мать Наташи Королевой часто появляется на телевидении, несмотря на преклонный возраст. Энергичная и активная пенсионерка умеет преподнести себя и охотно учит этому других. В инстаграм-аккаунте женщина демонстрирует яркую жизнь и хвастается достижениями. Свежая публикация матери Наташи Королевой не на шутку удивила народ.

С помощью видео Людмила Порывай показала, что нужно делать по утрам, чтобы день удался. Теледива наглядно продемонстрировала поклонникам упражнение "Попрыгнучик", стоя посреди улицы. 75-летняя звездная дама задрала подол своего леопардового сарафана и начала скакать, поднимая руку вверх. В ходе такого необычного мастер-класса мать Наташи Королевой засветила и черные панталоны.

Подписчики пришли в восторг от энтузиазма женщины. Многие решили, что она во всех смыслах легкая на подъем. Знаменитость похвалили за бодрость духа и хорошую физическую форму. "Зажигалочка", "Стрекоза", "Как куколка", — отметили россияне. Однако и критично настроенные люди выразили свое мнение о матери Наташи Королевой. "Старая вешалка", "У Люды крыша на старость съехала, караул", "Бабка жжет", — отреагировали пользователи Сети.

