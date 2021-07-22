"Милохин – бог": отчаявшийся Домогаров влепил смачную пощечину отечественным блогерам

Александр Домогаров прилетел в Крым на фестиваль "Алые паруса Артека". Он поделился своими мыслями о молодежи.

Артист вспомнил свои замечательные поездки в детские лагеря и отметил, что сейчас наступило совсем другое время. Раньше молодежи якобы хотелось одного, а теперь всех направляют блогеры, которые транслируют сомнительные ценности в массы. По мнению знаменитости, они постоянно демонстрируют шикарную жизнь, а также продвигают различные способы легкого заработка средств.

Александр Домогаров полагает, что у молодых людей сейчас нет задачи чему-то научиться или овладеть профессией, которая может быть полезна. "Милохин для них – бог", – вздохнул он. Он рассказал, что недавно у него поинтересовались, не ведет ли он свой канал на "Ютубе". Получив отрицательный ответ, дети посчитали нужным сообщить звезде, что у кого-то из их кумиров 28 миллионов подписчиков на канале, и он невероятно богат.

Такое положение дел крайне огорчает актера. Он опечален, что молодые люди вовсе не интересуются историей страны, не изучают глобальные вещи. "Я старпер", – сказал он и отметил, что, видимо, ему остается пока лишь смириться и жить дальше со своими мыслями.

Александр Юрьевич отметил, что в его молодости не могло быть ничего подобного. Для всех было лишь несколько путей: либо ПТУ, либо армия, либо учеба. Каждый школьник мечтал поступить в институт.

