Домогаров откровенно ответил на вопрос о пьянках на сцене: Это смерть

В интервью YouTube-каналу "Миронов Де-Факто" Александр Домогаров поделился мнением на сокровенные темы.

Интервью актер дает редко, так как боится быть слишком откровенным. Однако на днях вышел сюжет с Александром Домогаровым, в котором он рассказал о трудностях в актерстве, новом романе и злоупотреблении алкоголя.

Артист признался, что три его брака были по обоюдному согласию, и для него женитьба – это не мания. Несмотря на неудачный опыт, Домогаров не отрицает возможность жениться и в четвертый раз. Актер намекнул, что сейчас находится в длительных отношениях, и брак – неминуемый этап. Однако в этот раз он стал умнее, а значит, не будет публично рассказывать о бракосочетании и подробностях отношений.

"Произойдет ли это в 2021 году? Может. Не исключен вариант. Кто избранница? Не скажу. Мы давно вместе. И я-то привык к долбежке желтой прессы. А вот невеста может оказаться не очень", – откровенно сказал Домогаров.

#{code112348}

Также артист затронул тему звездной болезни молодых актеров. По его словам, с внезапно обвалившимися деньгами и славой справиться крайне тяжело, особенно в 20 лет. Ему и в 30 это не удалось: чувствовал вседозволенность, но вовремя остановился. А молодое поколение, как считает Александр Домогаров, обычно заканчивает психофизическими проблемами.

Помимо этого, актер рассказал, что никогда не позволяет себе выходить на сцену в нетрезвом состоянии. По его словам, это смерть.

"Подбухивал ли я на сцене? Никогда в жизни! Это смерть. Играть пьяным — смерть", – дерзко отметил Домогаров.

Напомним, что недавно в свои социальных сети Александр Домогаров опубликовал фото покойной возлюбленной. Артист питал нежные чувства к девушке, однако, отношений у них не случилось.