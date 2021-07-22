"Не могу ему простить детских обид и травм": пронзительные откровения брата Дани Милохина

Илья говорит, что сегодня никакого противостояния у него с братом нет, соперничество в прошлом, хотя Даня зарабатывает больше – находится на 6-е место списка Forbes самых высокооплачиваемых тиктокеров. Да и многие моменты в биографии у братьев схожи – оба состоят в конкурирующих тик-ток-домах, у обоих были проблемы с наркотиками...
"У меня остались детские обиды и травмы, которые пока не могу забыть и простить, – признался Илья. – Просто в детском доме у нас с ним была конкуренция, поскольку там складывался определенный круг общения. Из-за этого, может, в итоге все и вылилось наружу".
Ранее в интервью "КП" Илья объяснял, почему с братом у него отношения натянутые: "Близки мы никогда не было. У нас даже в детском доме разные пути были. Даня был открытым и общительным всегда: пел, читал стихи, был любимчиком директора. А я был замкнутым. Двигался по спортивной линии: настольный теннис, футбол, хоккей. Мы из-за этого потеряли контакт еще тогда".
И сегодня близкими и доверительными отношения двух родных братьев назвать нельзя. "Мы поддерживаем отношения, но не более, – признался Илья Милохин "Дни.ру". – Больше ничего не могу сказать, скоро все узнаете".
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