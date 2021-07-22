"Не могу ему простить детских обид и травм": пронзительные откровения брата Дани Милохина

Детство Дани Милохина было непростым – отец страшно пил, а мать привязывала детей к батарее и била. В итоге он вместе со своим старшим братом Ильей оказался в детском доме. Там Илья стал кандидатом в мастера спорта по шахматам, Данила же ни к учебе, ни к спорту большого интереса не проявлял. О том, как сегодня, когда пришло время богатства и известности, складываются отношения с братом, Илья откровенно рассказал "Дни.ру" на гала-ужине по случаю вручения премии Fashion Summer Awards, который состоялся в усадьбе "Тайны Рублева".

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