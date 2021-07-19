"Не хочется рушить его карьеру!": Цой проболталась о контактах смазливого Милохина с серьезными людьми

19-летний тиктокер, блогер и певец Даня Милохин собирает миллионы просмотров в социальных сетях и зарабатывает миллионы рублей. Он снимается в рекламе "Сбера", становится лицом Петербургского экономического форума, но при этом все равно многие люди считают его фриком и потешаются над образом, имиджем, речью. Анита Цой решила защитить парня от нападок. Корреспондент "Дни.ру" обсудил с певицей юного коллегу за кулисами Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

"Даня Милохин – очень продвинутый парень, который понимает, что делает, – убеждена Анита. – У него большие артистические данные, данные эпатажного человека, который ничего не боится".

"Я знаю точно: Даня Милохин никогда не вернется в безденежное прошлое мальчика из детского дома, – убеждена Цой. – Он делает все правильно, зарабатывает копеечку своим умом. Я видела его во время переговоров с важными серьезными людьми из нашего шоу-бизнеса. Это совершенно вменяемый, правильный, грамотный парень, который делает свою работу хорошо".

Напомним, Даня с братом рос в детском доме, потом их взяла приемная семья. После школы пошел в оренбургское училище, которое не окончил. В это время он часто жил улице, порой не имея денег на еду. В 16 лет пристрастился к наркотикам, позже зависимость ему удалось побороть.

Сегодня смазливый Даня любит эпатировать и стремится хайповать, Анита его поддерживает. "Это тема молодых, – убеждена она. – Я ведь тоже всегда была на эпатаже – вспомнить хотя бы костюмы, в которых я ходила несколько лет назад на все премии, после чего меня поносили, сравнивали с Леди Гагой".

В том, что Милохин рекламирует "Сбер", Цой не видит ничего крамольного. "Там работают серьезные умные люди, маркетологи, которые тестируют рынок, – считает Анита. – Они понимают, что есть молодежь, которая идет за своими кумирами. Как раз за такими мальчишками и девчонками, которые ничего не боятся. Ведь даже если от Дани Милохина потребуется реальный подвиг, например, спасти кого-то из огня, то, я думаю, он этот подвиг совершит. Но это останется незамеченным. А вот то, что на музыкальной премии (канала МУЗ-ТВ, – Прим. ред.) он появился в странном наряде, появилось во всех новостях".

Цой не знает, смогла бы записать с Милохиным какой-то дуэт. Или, как сейчас модно говорить, выпустить коллаборацию, сделать фит. "Мы с ним настолько разные, что это кажется нереальным, хотя вот у Коли Баскова получилось, – улыбается Анита – Со мной же Дане пришлось бы поменять свой имидж, потому что я точно буду его подгребать под себя, а не наоборот. Но не хочется рушить его карьеру (смеется)".