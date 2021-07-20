Арзамасова с округлившимся животом оголилась на потеху публике

Артистка похвасталась в своем инстаграм-аккаунте, что снялась для обложки известного журнала. Знаменитость опубликовала фото в желтом длинном платье с оголенными плечами, руками и спиной, чтобы порадовать фолловеров своим оптимистичным настроем.
"Солнечного всем нам летнего настроения", – подписала ярки кадр Елизавета Арзамасова. Подписчики не остались в долгу и осыпали звезду театра и кино комплиментами.
"Какая красавица, сама нежность", "Девочка солнышко", "Настолько красиво, нежно, женственно на душе тепло становится от таких прекрасных фото!", – высказались восхищенные пользователи соцсети. Россияне отметили, как сильно изменилась фигура актрисы с беременностью.
Как писали "Дни.ру", сейчас Елизавета Арзамасова отдыхает на Черном море. Ранее она делилась снимками с курорта, отмечая, что не любит гламура. Артистка предстала перед подписчиками в по-домашнему лаконичных нарядах.
Напомним, ранее Лиза Арзамасова показала поклонникам свою маму, которая в таком же возрасте, что и супруг артистки. Женщина приехала к дочери, чтобы помочь накануне рождения первенца.
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