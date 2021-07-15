Из беременной Арзамасовой хлынула вода

26-летняя актриса Лиза Арзамасова рассказала о беременности.

Звезда популярного сериала "Папины дочки" ждет ребенка от хореографа Ильи Авербуха. Малыш должен появиться на свет уже совсем скоро. А пока актриса делится впечатлениями от первой беременности.

На днях Лиза Арзамасова призналась, ей все чаще приходится искать укромный уголок для слез. Дело в том, что все беременные очень впечатлительные и меланхоличные, и на них часто нападает хандра.

Казалось бы, отдых в Сочи должен был пойти на пользу беременной звезде, но все получилось не так. В последние несколько месяцев Лиза Арзамасова очень много работала. Возможно она перенапряглась в эмоциональном плане, и теперь ребенок берет свое.

В своем "Инстаграм" Арзамасова призналась, что ей скучно отдыхать. Очевидно, что на работе ее голова всегда была занята чем-то, и скучать не приходилось. Ситуация обстоит настолько серьезно, что актриса буквально льет слезы без повода.

На своей странице Лиза Арзамасова призналась, что врачи говорили ей о гормональной перестройке организма и предупреждали о том, что она может стать плаксивой. Но, как выяснилось, девушка настоящий кремень, и выдавить из себя слезу не так просто. "Ищу повод поплакать", – отметила Арзамасова.

Ранее Лиза Арзамасова показала поклонникам свою маму, которая в таком же возрасте, что и муж актрисы. Женщина приехала к дочке помогать накануне ответственного момента.

