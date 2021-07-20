"Негламурненько": Арзамасова показала "беременные" будни

Елизавета Арзамасова очень изменилась во время беременности, но в целом осталась верна себе.

Звезда сериала "Папины дочки" активно готовится стать мамой – ее первенец должен появиться на свет уже в ближайшие месяцы. А пока актриса находится в ожидании, жаркие июльские дни она проводит на черноморском побережье. В своем инстаграм-аккаунте Елизавета Арзамасова периодически делится собственными актуальными снимками с морского курорта, и надо признать, что хоть фигура артистки и сильно изменилась, ее "беременные" фото совсем не похожи на аналогичные кадры других звезд.

Накануне будущая мама опубликовала снимки, на которых она показала, как сейчас выглядит ее повседневность. На фото скромная и счастливая Арзамасова облачена в свободное платье-рубашку, тщательно прикрывающее тело от солнца, а также соломенную шляпу.

"Негламурненько, по-домашнему. Как мы любим," – описала свой образ артистка.

Стоит отметить, что даже во время беременности Елизавета не стала гнаться за хайпом и не сделала ни одного по-настоящему гламурного фото – поклонники Арзамасовой высоко оценили такой подход. В комментариях актрису просто завалили комплиментами:

"Какая вы красивая Лиза, желаю вам много здоровья" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Да чудесно выглядит...повседневность!)))", "Вы– прелесть и это не обсуждается", "Лиза, вы ещё больше расцвели! Беременность вам к лицу!"

Ранее "Дни.ру" сообщали, что беременная Елизавета Арзамасова столкнулась с опасным заболеванием.