"Мочалка на башке": Певцов опозорил вышедшую в свет жену

Дмитрий Певцов вместе с женой и сыном сходил на премьеру в театр "Современник".

В своем инстаграм-аккаунте артист поделился небольшим фотоотчетом с мероприятия. На опубликованных снимках запечатлена счастливая звездная семья, позирующая с цветами перед театром: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и их сын Елисей.

Поклонники артистов сразу принялись обсуждать увиденное в комментариях. Фанаты очень благосклонно отнеслись к самому артисту и его наследнику, но внешний вид матери семейства вызвал множество вопросов. Дело в том, что актриса явилась на премьеру с очень пышной и несколько странной прической, которая из-за своего объема даже частично скрыла лицо звезды. Некоторым пользователям показалось, что ходить в таком виде просто позорно, о чем они и не преминули заявить Певцову. Возможно, артисту просто не стоило показывать такие фотографии.

Фолловеры написали:

"Это что за мочалка на голове, так глупо" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Что у Ольги с волосами?Неужели никто из близких ничего ей не говорит?!", "Она сама на себя не похожа,что за маскировка? Как будто прячется от кого то", "О боже че у нее за мочалка на башке?)))", "Чё то у Дроздовой перебор с имиджем".

Дмитрий Певцов не посчитал нужным вступиться за жену и не стал отвечать на злобные комментарии пользователей.

Напомним, что знаменитые артисты уже более 26 лет находятся в браке, и в последнее время стало известно о том, что в отношениях Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой не все так гладко.