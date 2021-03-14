"Давно не виделись!": Певцов показал скрываемую жену Серебрякова

Товарищи пообщались и снялись на память. Причем в кадр попала и супруга Алексея Серебрякова Мария, которую крайне редко можно увидеть в светской хронике.
Дмитрий Певцов опубликовал серию совместных фото в своем инстаграм-аккаунте. Обычно перебравшийся в Канаду Алексей Серебряков предпочитает не афишировать семейную жизнь
Актеры дружат более 30 лет. Они снимались вместе в сериале "Бандитский Петербург". Дмитрий Певцов ранее говорил, что считает приятеля своим братом.
Алексей Серебряков же после отъезда из России почти не попадает в светские новости. Со своей женой он познакомился еще в 80-х годах. Женщина в свое время переехала в Канаду и вышла замуж за местного жителя. Позже она развелась и воссоединилась с актером, который ради нее решился на эмиграцию.
Друг Дмитрия Певцова признавался, что в его жизни нет ничего важнее Марии и его детей. Артист отметил, что любит жену, как в прекрасных романах.
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