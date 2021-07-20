Низкий рост и полнота: Изнуренный онкологией Юдашкин заговорил о комплексах

Сражающийся с тяжелым недугом Валентин Юдашкин рассекретил отношение к своей внешности. Дизайнер прокомментировал рост и полноту.

Модельеру Валентину Юдашкину приходилось часто сниматься на камеру вместе с длинноногими стройными девушками, которые примеряли его наряды. При этом сам кутюрье никогда не отличался ни внушительным ростом, ни атлетическим телосложением. Тем не менее дизайнер никогда не чувствовал себя на подиуме ущемленным. Валентин Юдашкин уверяет: комплексы — это не про него. "Я всегда выходил с любой манекенщицей, мне было до одного места, если честно", — объявил звездный мужчина.

Деятель искусств, по его словам, никогда не пытался компенсировать низкий рост высотой каблука на обуви и прочими ухищрениями. Удобство и комфорт в выборе туфель всегда имели для него большое значение. А вот за фигурой кутюрье все же следил, стараясь оберегать себя от нежелательных жировых отложений. Сладкое, от которого легко располнеть, было для него под строгим запретом.

Сейчас Валентин Юдашкин выглядит особенно худым и даже отощавшим. Онкология слишком сильно изменила жизнь дизайнера и, как результат, повлияла на его внешность. Кутюрье сообщил, что может ежедневно употреблять три пирожных и это нисколько не отразится на его весе. Калорийная пища больше не грозит ему полнотой. "Вот как сейчас я ем, я так не ел всю жизнь", — признается тяжелобольной Валентин Юдашкин.