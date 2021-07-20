Здоровье певицы МакSим – последние новости на сегодня, 20 июля

С каждым днем у поклонников остается все меньше надежды на исцеление певицы МакSим.

Исполнительница находится в больнице уже больше месяца. При этом самостоятельно дышать она не может – звезда подключена к аппарату ЭКМО. По словам PR-менеджера певицы МакSим Яны Богушевской, состояние знаменитости до сих пор стабильно тяжелое.

Фанаты артистки в отсутствие более поной информации в панике осаждают менеджера исполнительницы Маргариту Соколову вопросами. Они вынудили представителя певицы МакSим сделать серьезное предупреждение.

Она призвала пользователей Сети оставить назойливые просьбы раскрыть правду о здоровье МакSим. В противном же случае Соколова пригрозила отключить комментарии у себя на странице в "Инстаграм".

Известно, что врачи пока не собираются выводить звезду из искусственной комы. Они не дают утешительных прогнозов. В свою очередь психолог и экстрасенс Мирослава Коллавини поделилась своим предположением.

Как писали "Дни.ру", ясновидящая считает, что у знаменитости есть шанс на спасение. По ее мнению, родственники должны произвести перезагрузка энергетики и включение внутренних ресурсов артистки.

Напомним, певицу МакSим госпитализировали в середине июня после концерта в Казани. Тогда она выступала уже с высокой температурой. У знаменитости выявили двустороннюю пневмонию. В клинике оказалось, что легкие исполнительницы поражены на 40%. Звезду ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ.