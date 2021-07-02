"Не зря живу": Гурцкую в день рождения довели до слез

В свой праздник артистка с самого утра получает поздравления. Друзья, поклонники, коллеги и родные звонят и пишут добрые слова из разных уголков страны. В соцсетях именинница уже получила огромное количество открыток, коллажей и видеопоздравлений. Все сегодня пытаются устроить Диане Гурцкой настоящий праздник.
В этот день певица особенно остро чувствует, что она счастлива и совсем не одинока. Именинница призналась, что поздравления растрогали ее до слез. То, что Гурцкая услышала в свой адрес, – это настоящее счастье для нее.
"Значит, я не зря живу в этой жизни," – заявила певица.
Невероятно трогательный подарок Диана получила от своего 14-летнего сына, который каждый год пытается удивить маму. В этот раз мальчик заказал для нее браслет со своими детскими рисунками, которые звезда бережно хранит. Этот подарок стал еще одним поводом для увлажнившихся глаз счастливой именинницы.
Не забыли поздравить Гурцкую и звездные друзья, среди которых: Александр Олешко, Марк Тишман, Анита Цой. В интервью Womanhit.ru певица призналась, что главное для нее не подарки, а внимание. Она безмерно благодарна людям за внимание и любовь и просит Бога оставить в ее жизни все так, как уже есть.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Диана Гурцкая изменилась до неузнаваемости.
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