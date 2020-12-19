Изменившаяся до неузнаваемости Гурцкая шокировала зрителей

Ярые фанаты творчества певицы увидят долгожданное шоу непосредственно в новогоднюю ночь. По словам многочисленной аудитории, Гурцкая совсем недавно переболела коронавирусом.
Исполнительница признавалась, что долгое время отрицала наличие болезни. Диана отказалась от госпитализации и лечилась дома. Однако ковид сопровождался некоторыми трудностями. У больной пропали обоняние и вкус, а для незрячего человека это оказалось проблематичным.
Сейчас Диана Гурцкая спокойно поет и танцует на съемках новогоднего "огонька". Похоже, что артистка полностью поборола заморскую заразу. И все это ради того, чтобы вновь появляться на сцене.
Для телевизионного шоу певица выбрала очень яркий и смелый наряд. Даже привычные всем очки Гурцкая сменила на более модные. Звезда откровенно заявила, что страх перед болезнью ушел, и теперь для нее каждый день – праздник.
Несмотря на позитивное настроение Дианы, большинство не оценило эмоциональные порывы исполнительницы.
"Если у Дианы есть стилист, его нужно немедленно заменить. Верхняя тюль просто ужасна! Она добавляет лишнего объема и открывает недостатки фигуры, а столь кислотный цвет вряд ли вообще может кому-то подойти", – осудил выбор Гурцкой звездный стилист.
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