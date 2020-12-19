Изменившаяся до неузнаваемости Гурцкая шокировала зрителей

Федеральные каналы вовсю занимаются продюсированием и съемками традиционных шоу, посвященных уходящему 2020 году. Вот и на этот раз Music Box Gold воссоздал ретро-вечер "Золотой хит". Посетить музыкальную вечеринку решилась Диана Гурцкая.

прочитано 169 раз