"Для незрячих это огромная проблема": больная коронавирусом Гурцкая лишилась обоняния и вкуса

Когда у Гурцкая выявили коронавирус, она отказалась от госпитализации и захотела лечиться дома. Однако это сопровождалось некоторыми трудностями. У больной пропали обоняние и вкус, рассказал брат и продюсер Дианы Роберт. Для незрячего человека это оказалось проблематичным.
Диана Гурцкая могла заразиться ковидом на работе. Несмотря на ограничения, она не могла отказать людям и жертвовала своей безопасностью. К счастью, сейчас все самое страшное позади. Диана Гурцкая выздоровела. Ее тест на ковид показал отрицательный результат.
"Все позади, она этому рада. Пару дней она еще посидит дома и затем вернется к работе", – рассказал Роберт в беседе с ТАСС.
Отметим, что Диана Гурцкая занимается благотворительной работой. Она возглавляет центр социокультурной реабилитации.
Месяц назад в семье артистки произошло несчастье. В Грузии во время гостевого визита умер ее отец Гуде Гурцкая. Певица не смогла приехать на похороны к папе из-за эпидемии коронавируса.
Мама артистки тоже умерла, когда Дианы не было рядом. Это произошло много лет назад, на пике карьеры певицы. В тот момент, когда мать скончалась от рака, Диана была на гастролях.
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