Асмус шокировала изменениями во внешности: Щекастенький хомячок

Российская актриса Кристина Асмус активно ведет свой блог и общается с поклонниками. На этот раз она удивила их.

Кристину Асмус все привыкли видеть хрупкой и утонченной. Артистка отличается невысоким ростом – всего 164 сантиметра, а ее вес – 45-46 килограммов.

33-летняя звезда очень миниатюрна и стройна, ведь она профессионально занималась гимнастикой и стала даже мастером спорта. Сегодня бывшая жена юмориста Гарика Харламова гордится своей внешностью. Но такой она была не всегда.

На днях Кристина Асмус удивила фанатов необычным фото, который опубликовала в "Инстаграм". На снимке она предстала настоящей щекастенькой пышкой. Кристина написала, что в том возрасте постоянно делала себе гофрированные кудри. Без этого не обходилось ни одного утра.

"Да, этот хомячок – я! Мне здесь 16 лет!" – написала Кристина Асмус.



Подписчики были шокированы таким преображением любимой актрисы. Из пышки звезда "Интернов" выросла настоящей грациозной ланью. Фанаты с юмором отнеслись к фотографии Кристины Асмус. Они сделали ей множество комлиментов и пошутили насчет пластики ушей. Многие уверены, что и тогда девушка выглядела довольно мило.

Ранее "Дни.ру" писали, что Кристина Асмус прокомментировала роман с Олегом Меньшиковым. Актриса призналась, что очень любит коллегу.