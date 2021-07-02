"Очень страшно": появились данные об уходе Семенович

В своем инстаграм-аккаунте звезда поведала о том, что трудному решению предшествовало обесценивание ее, как исполнительницы. Анну Семенович, как и других участниц коллектива, не устраивала зарплата.
Певица негодовала о происходящего. "Мне было очень страшно, на тот момент у меня практически не было денег", – поделилась артистка. Тогда она пришла к продюсерам с четким требованием повысить зарплату, но получила отказ.
"Я встала и ушла", – рассказала Анна Семенович. Она отметила, что окружающие ее осуждали и не понимали, как она сможет прожить вне группы, станет нищей и т.д. "Но я взяла себя в руки и сказала: "Аня, ты не пропадешь. Ты уже один раз уходила из спорта и начинала все с нуля. И в этот раз ты сможешь подняться и начать", – поделилась знаменитость.
Анна Семенович уверена, что в подобной ситуации главное – действовать, не слушать других, а слышать себя. Исполнительница заявила, что позже не пожалела о своем решении и стала себя уважать еще больше. Напомним, певица была солисткой "Блестящих" четыре года, она входила в "золотой" состав.
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