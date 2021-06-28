"Я должна бросить карьеру": затравленная Семенович рассказала о насилии в отношениях

Анна Семенович нередко делится с поклонницами поучительными историями из своей жизни. На этот раз она заговорила о насилии в отношениях.

Речь шла не о физическом, а о психологическом насилии. Артистка отметила, что у нее было несколько мужчин, которые ставили ее перед выбором: либо он, либо ее карьера и интересы. "Он сказал, что я должна бросить карьеру ради него", – вспомнила она. По мнению звезды, материальное положение мужчины не меняет ситуацию. Вести себя подобным образом может как самый бедный, так и самый обеспеченный избранник.

Уже сейчас Анна Семенович осознает, что у возлюбленных была главная цель – ее подчинение. Сперва они обращали на нее внимание, потому что она – яркая и популярная женщина, которая привлекает мужчин, а затем наслаждались своим превосходством, когда она отвечала взаимностью. Но после все менялось. Избранники вдруг начинали "закручивать гайки" и возмущались, когда что-то шло не по их плану.

Тогда актриса поняла, что выбирать стоит только себя и свои интересы, иначе можно оказаться в клетке. Она решила, что выйдет замуж только за того, кто будет уважать ее как личность, а также сделает ее жизнь более интересной. Знаменитость призвала подписчиц развиваться, вкладывать силы в себя и не бояться. Однако она подчеркнула, что не пропагандирует одиночество, а просит женщин лишь не бежать в любые отношения из-за общественного давления.

Поклонники поддержали Анну Семенович и поблагодарили ее за ценные слова. "Полностью согласна, Анна. Все в точку", "Абсолютно согласна! Просто озвучили мои мысли", "Анюта, как всегда права! Лучше быть одной, чем с кем попало", "Как же Вы правы! Просто спасибо", – писали они.

