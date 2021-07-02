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Шоу-бизнес
"Он очень нежный, трепетный и чуткий": Подольская об отношениях со взрослым сыном Пресняковым

"Он очень нежный, трепетный и чуткий": Подольская об отношениях со взрослым сыном Пресняковым

У 39-летней певицы Натальи Подольской подрастают двое детей – 6-летний Артемий и Иван, которому в октябре исполнится два. А ведь еще есть 30-летний Никита Пресняков – сын Владимира Преснякова от гражданского брака с Кристиной Орбакайте. Как они ладят между собой? Об этом исполнительница рассказала "Дни.ру" на бранче журнала "ОК!", устроенного главредом Вадимом Верником.
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"Я растворяюсь и в одном, и во втором сыне, – улыбается счастливая Подольская. – А помогают с ними управляться няня, моя мама, да и Вова не отлынивает. Например, у нас есть традиция вместе укладывать спать Тему – это целая церемония".

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По словам Подольской, объяснить первенцу, что скоро у него будет братик, было не так сложно. "Старший подарил младшему игрушку, – рассказала Подольская. – Мы заранее ее купили и объяснили, почему это нужно сделать. Ревности у них никакой нет – Тема обожает Ваню, а Ваня души не чает в Теме".

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Теперь, для полноты комплекта, Подольской можно подумать и про дочь. "Это не к нам вопросы, а немножко повыше, – улыбается она. – Но я бы хотела снова стать мамой и родить девочку".

Радуется появлению единокровных братьев и 30-летний музыкант Никита Пресняков. "Он любит детей, очень добрый, отзывчивый, нежный, чуткий, трепетный, – пояснила Подольская. – Я сама с ним подружилась мгновенно – никаких не было проблем. И сегодня часто бывает, что Никита сидит с Темой. Помню, как привез ему очень сложного робота. И пока Тема его не собрал, Никита от него не отошел – это длилось часа полтора".

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Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Автор: 2 июля 2021, 09:47
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