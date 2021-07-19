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Шоу-бизнес
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 19 июля

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 19 июля

Выводить певицу Марину Абросимову из комы пока не планируют.
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Вот уже несколько недель столичные медики борются за жизнь 38-летней певицы Максим. Артистка все еще находится в искусственной коме, подключена к аппарату ИВЛ, ее кровь обогащает кислородом специальный прибор.

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По словам PR-менеджера артистки, Яны Богушевской, состояние Марины Абросимовой все еще оценивается как стабильно тяжелое. По слухам, в понедельник, 19 июля, медики раскроют родственникам полную картину происходящего со знаменитостью.

Ранее известный телеграм-канал сообщил, что состояние певицы Максим ухудшилось. У вокалистки отказывает левое легкое. Кроме того, из-за дыхательной недостаточности появились проблемы с сердцем – левая сторона органа увеличилась в размере. Выводить Абросимову из медикаментозного сна в ближайшее время не планируют. Между тем директор певицы Максим Маргарита Соколова данные об отказе легкого опровергла.

Поклонники напуганы тревожными вестями о певице. Фанаты уверены, что менеджеры Максим чего-то недоговаривают. Народ еще не забыл трагичную историю Юлии Началовой, окружение которой до последнего твердило, что все хорошо и пускало пыль в глаза, опровергая сообщения в СМИ. Когда исполнительница хита "Герой не моего романа" после долгой борьбы за жизнь скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности, стало ясно, что информация в прессе не была лживой.

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Певица МакSим. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 02:21 Источник: РБК ✓ Надежный источник
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