"Тебе девки не дают только из-за этого": выходка Цой шокировала слепого музыканта

Всего на один день приехала Анита Цой в Витебск – специально для участия в фестивале искусств "Славянский базар". Прямо с поезда она поехала на репетицию, потом вкусно пообедала и успела перед концертом прогуляться по улочкам древнего города. Корреспондент "Дни.ру" был рядом.

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