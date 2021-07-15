"Тебе девки не дают только из-за этого": выходка Цой шокировала слепого музыканта

В Витебске еда такая вкусная, а порции такие большие, что Анита Цой плюнула на все запреты диетологов и решила порадовала себя. "Я за пандемию поправилась на девять килограммов, – вздыхает артистка. – Хотя к сольнику в октябре надо худеть. Но тут такой вкусный свежий хлеб с перемолотым салом, такие вкусные домашние колбаски, что я просто не сдержалась. Каюсь!"
Растрясти сытный обед Цой отправилась гулять по "Городу мастеров" – традиционным развалам кустарей и народных умельцев, чтобы поддержать их своим длинным московским рублем. Певица была щедра – покупала магнитики и самодельных кукол, И приговаривала: это, мол, для моего мужа Петровича, этой для мой подруги певицы Лолиты, а с этим медведем буду спать сама.
Причем за каждый сувенир певица торговалась и просила скидку. "Не даром же мы в 90-х в "Лужниках" торговали!" – смеется она. Но даже с учетом того, что продавцы почти на треть сбрасывали цены для звезды, она оставила на Витебских развалах более 200 местных рублей (5789 российских).
А когда увидела поющего частушки и аккомпанирующего себе на гармошке слепого музыканта, явила всю широту корейской души – протянула ему 100 белорусских рублей. Это почти три тысячи российских!
Поступок певицы шокировал уличного музыканта – она онемел на какое-то время от такой широты души. "Тут 100 белорусских рублей, ты хорошо владеешь инструментом, можешь мне тоже подыграть?" – с этими словам артистка обратилась к незрячему артисту. И предложила ему баттл – петь по очереди частушки.
У Аниты многие частушки оказались очень ядреными и с "перчиком". "Гармонист, гармонист // Шишка фиолетова, // Тебе девки не дают // Только из-за этого", – выдала Цой. Собравшийся на бесплатный концерт народ так и грохнул от хохота.
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